Somebody to vote. Emiliano promette il bonus sulle note dei Queen (Di giovedì 20 agosto 2020) Le note, in sottofondo, sono quelle di “Somebody to love” dei Queen. Lo scenario, non esattamente ameno ma comunque grazioso, è quello della campagna barese. Al centro, il volto paonazzo di Michele Emiliano, che parla di matrimoni imminenti. Sembra un wedding planner, il presidente della Puglia, men Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Somebody vote Somebody to vote. Emiliano promette il bonus sulle note dei Queen Il Foglio