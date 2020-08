"Smembrato e trascinato qui". Il corpo di Gioele era nascosto? (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentina Dardari Il pm: "Madre e figlio sono morti nello stesso posto". E sottolinea come l’importante è averlo ritrovato, non chi lo abbia fatto. L'ipotesi: era stato "sepolto" da Viviana? Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha rilasciato una intervista al giornale di Sicilia dove ha spiegato che "con ogni probabilità il corpo del bambino è stato trascinato qui solo di recente, altrimenti non si spiegherebbe perché il suo corpo sia stato trovato Smembrato: in una zona la testa e gli indumenti, in un'altra il tronco senza arti". "L'importante è averlo trovato" Cavallo ha inoltre detto che vi sono delle ipotesi su quanto è avvenuto quel tragico lunedì 3 agosto, in cui Viviana e il suo bambino sono scomparsi. Con gli ultimi sopralluoghi alcune di ... Leggi su ilgiornale

