Siviglia Inter, gli spagnoli e l’anima «italiana» (Di giovedì 20 agosto 2020) Siviglia Inter, gli spagnoli e l’anima «italiana»: Suso, Banega e Ocampos hanno giocato in serie A e conoscono l’Inter Manca davvero poco alla finale tra Siviglia e Inter. I nerazzurri affronteranno la compagine andalusa conoscendo già alcuni elementi della rosa, visto che ci saranno in campo Suso, Banega e Ocampos. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla compagine spagnola: i tre ex «italiani» cercheranno di fare di tutto per prendersi la loro personale rivincita. Una finale tutta da seguire, soprattutto per via delle sfide nelle sfide. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

