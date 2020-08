“Siete pronti alla battaglia contro la casta?”. Il senatore Ferrara diventa Leonida nello spot per il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari (Di giovedì 20 agosto 2020) Una scelta bizzarra quella di Gianluca Ferrara, senatore del Movimento 5 Stelle, che sceglie un elmo da guerriero per iniziare il suo spot a favore del taglio dei parlamentari. Si rifà ai 300 uomini guidati dal re spartano Leonida nella battaglia delle Termopili, una metafora che vuole sottolineare il valore epico della battaglia pentastellata per la riduzione del numero dei parlamentari: “Grazie al M5S noi cittadini con una innocua matita potremo infliggere un bel fendente alla casta”. Secondo Ferrara per vincere al referendum servirà lo stesso coraggio che dimostrarono i guerrieri che tennero testa ai persiani, per sconfiggere il partito trasversale dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

