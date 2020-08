Sicurezza negli aeroporti, il caso Milano Malpensa: “Tamponi effettuati solo ai lombardi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nell’ottica della situazione attuale di contenimento di contagio da Covid-19, alcuni dei luoghi più a rischio, si sa, sono gli aeroporti, che ogni giorno accolgono centinaia di nuovi arrivi sia dal territorio nazionale che internazionale. Ed è proprio in questo scenario che è diventato ormai un caso quello dell’aeroporto di Milano Malpensa. Qui i tamponi … L'articolo Sicurezza negli aeroporti, il caso Milano Malpensa: “Tamponi effettuati solo ai lombardi” Leggi su dailynews24

TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: ALLARME: ITALIA FUORI CONTROLLO, POLIZIOTTI E CARABINIERI VENGONO PICCHIATI DA MIGRANTI ILLEGALI, CHE FA ENTRARE IN IT… - SlowfoodNapoli : RT @SlowFoodItaly: Il Cile sta vivendo la più grave siccità mai registrata. Intorno a Santiago, la capitale, negli ultimi anni si sono regi… - reggiadicaserta : L'incredibile riscontro che la visita alla Reggia di Caserta sta portando ci impone, anche a causa della mancanza d… - Kamonohashisama : 'Ho guardato quell'androide negli occhi e non c'è l'ho fatta a sparargli per fortuna queste due guardie di sicurez… - slowfood_spezia : RT @SlowFoodItaly: Il Cile sta vivendo la più grave siccità mai registrata. Intorno a Santiago, la capitale, negli ultimi anni si sono regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza negli Sicurezza a scuola, il 79% degli edifici dell'Imperiese non ha il certificato di agibilità Riviera24 Incidente ferroviario a Carnate, Trenord: “Macchinista e capotreno non erano a bordo”

"Per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno)", ha comunicato Trenord in merito all'incidente avvenuto in provincia di ...

Polizia Locale: arriva un milione per potenziare i servizi

Un milione di euro messo a disposizione proprio per aumentare i controlli, sulle strade e nei quartieri. Lo ha annunciato l’assessore con delega alla sicurezza, Diego Bonavina. Aumenteranno di fatto i ...

"Per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno)", ha comunicato Trenord in merito all'incidente avvenuto in provincia di ...Un milione di euro messo a disposizione proprio per aumentare i controlli, sulle strade e nei quartieri. Lo ha annunciato l’assessore con delega alla sicurezza, Diego Bonavina. Aumenteranno di fatto i ...