Sicilia, un crollo alla miniera di Racalmuto provoca una voragine profonda 30 metri: “Mai bonificata, può causare altre frane” (Di giovedì 20 agosto 2020) In Sicilia le miniere abbandonate e mai bonificate crollano e provocano danni al territorio. È quello che succede per esempio a Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove la miniera Racalmuto-Ispea, a causa delle infiltrazioni d’acqua, ha creato alcune voragini. Così dopo il crollo dell’immenso castelletto numero 2, è collassato da anche il castelletto di estrazione del pozzo numero 1, alto circa 17 metri, provocando una immensa cavità di 70 metri di diametro e una profondità superiore ai 30 metri. Le dimensioni sono soltanto stimate ma potrebbero essere più profonde se si considera che le gallerie della miniera arrivavano a una profondità di ... Leggi su ilfattoquotidiano

