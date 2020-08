Sicilia, i 600 mila euro a Dolce&Gabbana. Turano: 'Polemiche da ombrellone' (Di giovedì 20 agosto 2020) 'Leggo sui social network che qualcuno si è stracciato le vesti per la collaborazione tra Dolce&Gabbana e la Regione Siciliana, paventando un presunto spreco di risorse pubbliche e invocando ... Leggi su tp24

borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - farci_diego : RT @borghi_claudio: @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia i mi… - michele_apicell : RT @borghi_claudio: @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia i mi… - BeliceIt : Sicilia, i 600 mila euro a Dolce&Gabbana. Turano: “Polemiche da ombrellone” - ST09972061 : RT @borghi_claudio: @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia i mi… -