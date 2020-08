Settimana del Commercio, aspettando il Mercatino tra musica e ballo (Di giovedì 20 agosto 2020) Mancano ormai solo tre serate per chiudere la 37esima edizione della Settimana del Commercio. L'associazione Compriamo a Castelnuovo è soddisfatta delle presenze sin qui, ma ci si attende comunque una ... Leggi su lagazzettadelserchio

HuffPostItalia : Idea tedesca: contro Covid al lavoro 4 giorni a settimana. L'ok del ministro - MeetingRimini : ?? Comincia oggi la 41° edizione del @MeetingRimini, che è anche la prima special edition della nostra storia. Scopr… - Davide : Italia: riaperture senza logica, ordinanze che si contraddicono in 24h, tracciamento ai minimi, app Immuni non perv… - leganerd : Call of Duty Black Ops Cold War annunciato, il reveal tra una settimana ? - castell32082033 : RT @ThManfredi: Da segnalare la triste sorte del Perù, che nell’ultima settimana ha segnato un tasso di mortalità di 16 persone su 100k, tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana del La Settimana del commercio si fa in tre: gli eventi di stasera La Nazione Settimana corta contro Covid e transizione green. Germania: sindacato e governo d’accordo per lavorare 4 giorni

L’idea non è dispiaciuta al ministro del Lavoro, il socialdemocratico Hubertus Heil, che oggi ha aderito pubblicamente. Settimana corta con compensazione salariale “La settimana di quattro giorni ...

Nei tamponi è aumentata la carica virale: possibile nuova ondata

Nei tamponi prelevati in questi ultimi giorni è decisamente aumentata la carica virale, ossia il numero delle copie di materiale genetico del nuovo coronavirus presenti in un millilitro di materiale b ...

L’idea non è dispiaciuta al ministro del Lavoro, il socialdemocratico Hubertus Heil, che oggi ha aderito pubblicamente. Settimana corta con compensazione salariale “La settimana di quattro giorni ...Nei tamponi prelevati in questi ultimi giorni è decisamente aumentata la carica virale, ossia il numero delle copie di materiale genetico del nuovo coronavirus presenti in un millilitro di materiale b ...