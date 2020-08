Sesana, Generali Italia: “Per la ripresa fondamentale il ruolo che possono giocare i campioni nazionali” (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – “Per guidare la ricostruzione e la ripresa dei prossimi mesi servirà una fortissima guida e pianificazione per individuare i settori strategici, di importanza prioritaria, sui quali come Paese dobbiamo investire. Credo che ci siano molte idee buone, ma al di là degli strumenti che saranno messi in campo l’elemento di successo sarà una chiara governance e un piano di esecuzione definito per implementare in maniera rapida e efficace le diverse iniziative di sviluppo, senza dispersione di risorse”. Lo ha affermato Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines, intervenendo alla 41esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini sul tema “Una nuova economia per l’Unione Europea?”. Per il ... Leggi su quifinanza

