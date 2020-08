Serie B, lo Spezia perde ma la classifica lo salva: storica promozione in A! (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo Spezia può esultare di gioia. Al termine di novanta minuti vibranti gli uomini di Italiano reggono botta ad un indomito Frosinone e nonostante la sconfitta sono promossi in A grazie al miglior piazzamento in classifica. promozione meritata al termine di una stagione fantastica. Nesta mastica amaro: l’appuntamento col grande salto è ancora rimandato. Il primo tempo Ad inizio gara il Frosinone parte a mille. Gli uomini di Nesta devono recuperare il risultato dell’andata e sanno di non avere molto tempo da perdere. Italiano invece imposta una partita basata sul palleggio a basso ritmo, consapevole che anche una sconfitta con un goal di scarto lo manderebbe in Serie A. Dopo una punizione alta di Vitale, al minuto 12 arriva la prima clamorosa occasione per gli ospiti: ... Leggi su sport.periodicodaily

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - DAZN_IT : Lo Spezia vince i playoff e conquista la promozione in Serie A ?? Un traguardo storico per gli Aquilotti ??… - RegLiguria : ?? SPEZIA IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA! ??Lo #Spezia resiste all'assalto del Frosinone e si assicura l… - endriuco : RT @DiMarzio: 'Siamo riusciti a regalare un sogno a La Spezia ed è bellissimo'. Tutta la gioia di Vincenzo #Italiano dopo la promozione del… - MarisciaFox : RT @RiccardoDanna1: Per la sua prima volta nei suoi 114 anni di storia, lo #Spezia è in Serie A. Complimenti @acspezia! ???? -