Serie B. Finale playoff, storica promozione in A per lo Spezia (Di giovedì 20 agosto 2020) LA Spezia (ITALPRESS) – Lo Spezia è in Serie A per la prima volta nella storia. Dopo l'1-0 esterno dei liguri all'andata, nel ritorno della Finale playoff non basta la vittoria del Frosinone al ‘Piccò con lo stesso risultato: è la squadra di Italiano a festeggiare la promozione nel massimo campionato in virtù del miglior piazzamento maturato al termine della regular season. I ciociari, costretti a far la partita, prendono il comando delle operazioni dopo i primi dieci minuti giocati col freno a mano tirato. Al 12′, sugli sviluppi di una rimessa laterale, è Beghetto ad avere sul mancino il pallone buono per riaprire subito il confronto ma il palo nega l'1-0 al Frosinone. La squadra di Nesta assedia la metà campo dello ... Leggi su liberoquotidiano

