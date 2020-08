Serie B, Balata: “Questo è il campionato degli italiani. Vicini a chi soffre” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Siamo il campionato degli italiani perché teniamo alla crescita dei nostri ragazzi ma anche al rapporto con le comunità e i territori, è il nostro marchio di fabbrica e tutto ciò è certificato dall’entusiasmo che troviamo nelle città: siamo Vicini a chi soffre“. Così Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, prima del fischio d’inizio del ritorno della finale playoff tra Spezia e Frosinone ai microfoni della Rai. Leggi su sportface

Finalmente la serie B conoscerà il nome della terza vincitrice e della ... invece i presidenti si sono battuti per la ripresa graduale della regular season appoggiati da Balata e Gravina, protagonisti ...Dopo la macabra contestazione andata in scena a Perugia nei confronti del presidente Massimiliano Santopadre e di tutta la società a seguito della retrocessione in Serie C degli umbri, Mauro Balata, p ...