Serie A, un mese al via della nuova stagione ma quante positività al Covid-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) La Serie A è già proiettata verso la stagione 2020/2021. Il massimo campionato italiano si appresta a vivere un nuovo anno ricco di dubbi e punti interrogativi, sempre dovuti alla pandemia da coronavirus. Il Covid-19 sta tornando prepotentemente in Europa e in Italia, dove i casi sono in continuo aumento. Tra le squadre di Serie A sono stati, ad oggi, rilevati 9 casi da Covid-19, senza considerare quello del Brescia (retrocesso). Le prime positività sono arrivate dal Cagliari con i nomi di Despodov, Bradaric, Ceppitelli e Cerri. Hanno seguito i casi di Mirante della Roma, Boga del Sassuolo, Petagna appena approdato al Napoli e i due non comunicati dal Torino. La Serie A ripartirà, ma come e quando è ancora da decidere e lo si ... Leggi su sportface

