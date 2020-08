Serie A, positivo al Covid anche l'obiettivo di mercato del Napoli Boga (Di giovedì 20 agosto 2020) anche uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli, Jeremie Boga , è risultato positivo al Covid-19. A comunicare la notizia è stato il Sassuolo attraverso i suoi canali ufficiali. ' Il Sassuolo ... Leggi su napolitoday

Ultime Notizie dalla rete : Serie positivo Coronavirus: positivi Petagna, Boga, due giocatori del Torino e uno del Brescia La Gazzetta dello Sport Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

Coronavirus, ondata di contagi tra i calciatori: allarme per l’inizio della Serie A

La Serie A torna a fare i conti con il Coronavirus a un mese dall’inizio della stagione 2020/21. La lista dei giocatori che hanno contratto il Covid-19 - pur se ...

