Seppi-Kwon in tv oggi: canale, orario e diretta streaming qualificazioni Cincinnati (Di giovedì 20 agosto 2020) Andreas Seppi trova Soonwoo Kwon al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. L’esperto altoatesino debutta contro l’insidioso tennista coreano: si preannuncia una sfida equilibrata quella che mette in palio un posto nel turno conclusivo del tabellone cadetto. La partita è in programma oggi, giovedì 20 agosto, dalle ore 17:00 italiane sul campo 11. Non è prevista una diretta tv o streaming, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

