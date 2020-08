Sentenza Hariri, i lampanti misteri d'un Paese sospeso (Di giovedì 20 agosto 2020) Quindici anni, un colpevole, neppure così certo. E non perché all'epoca fosse appena maggiorenne, ma perché Salim Jamil Ayyash membro di Hezbollah, non può aver compiuto da solo l'attentato di San Valentino che fece saltare in aria sulle Corniche beirutine il premier Rafiq Hariri, l'ex ministro Fleihan, gli uomini della scorta e chi, per sua sfortuna, transitava nei pressi dell'hotel St. George. Eppure il Tribunale Internazionale dell'Aja decide che Ayyash è l'unico colpevole, gli altri (...) - Mondo / Afghanistan, Libano, Hezbollah, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

