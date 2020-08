Se un ex carabiniere in congedo (volontario) si sostituisce allo Stato e ritrova da solo il piccolo Gioele (Di giovedì 20 agosto 2020) Alcuni giorni fa l’avvocato di Daniele Mondello ha dichiarato che se non si fosse riusciti a trovare il piccolo Gioele sarebbe stata una “sconfitta per lo Stato”. La madre del bambino, Viviana Parisi, era stata rinvenuta, morta, ai piedi un traliccio nella vegetazione che costeggia l’autostrada Messina-Palermo. Ma di Gioele non vi era traccia. Gli inquirenti continuavano a setacciare la zona, ma niente. E le speranze si facevano ogni giorno più esigue. Alla fine, sembra proprio che il bambino sia Stato scovato. Anche lui purtroppo senza vita, dilaniato forse dagli animali che popolano la macchia mediterranea in quella zona. Gioele (al 99% è lui) è Stato ritrovato , ma lo Stato esce comunque ... Leggi su tpi

