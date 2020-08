Se ora Greta rosica per il Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) Andrea Cuomo "Abbiamo perso due anni". Con questa frase Greta Thunberg si è candidata a una trasformazione da bacchetta magica: da principessa dell'allarmismo a regina dell'ottimismo «Abbiamo perso due anni». Con questa frase Greta Thunberg si è candidata a una trasformazione da bacchetta magica: da principessa dell'allarmismo a regina dell'ottimismo. Chiunque di noi, infatti, firmerebbe perché il fermo immagine di cui siamo prigionieri come in un incantesimo (sempre in zona fiaba siamo, ma fiaba nera nera) fosse solo di ventiquattro mesi. E invece gli analisti economici ci avvertono che a causa della pandemia il calendario del nostro Pil - quello dell'Italia, ma non è che nel resto del mondo stiano tanto meglio - tornerà indietro di un paio di decenni. Vent'anni buttati. Altro che due, cara ... Leggi su ilgiornale

mauneobux : #News Ultim'ora Greta, Merkel carina con me, ma tutti posso essere leader - beaaalexia : RT @cherryftlarry: Pov: hai 12, sei appena tornat* da scuola e non vedi l'ora di vedere il nuovo video su yt di Greta Menchi. Il tuo unico… - bimbadicordone : RT @aalwayssyoou: comunque per chi non stesse capendo nulla ora vi spiego, praticamente quest* tizi* ha scritto sulla white board di greta… - haaku_stmingss : RT @aalwayssyoou: comunque per chi non stesse capendo nulla ora vi spiego, praticamente quest* tizi* ha scritto sulla white board di greta… - aalwayssyoou : comunque per chi non stesse capendo nulla ora vi spiego, praticamente quest* tizi* ha scritto sulla white board di… -