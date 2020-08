"Se Gioele fosse rimasto solo nel bosco". Il carabiniere e un'ipotesi sconvolgente: Viviana Parisi morta prima del piccolo? (Di giovedì 20 agosto 2020) "Ho ragionato come un bambino di 4 anni". È straziante il racconto di Giuseppe Di Bella, l'uomo che mercoledì mattina ha ritrovato i resti di Gioele Mondello, il figlio di Viviana Parisi di cui si erano perse le tracce dallo scorso 3 agosto, il giorno dell'incidente d'auto sull'A20 Messina-Palermo all'altezza di Caronia. Ex brigadiere dei carabinieri, 66 anni, Di Bello è esperto di questi luoghi e si è presentato come volontario per cercare il bimbo. "È stato un dono di Dio", ha detto dopo aver individuato i poveri resti di Gioele, a 400 metri dal traliccio dove l'8 agosto era stato rinvenuto il cadavere di Viviana. "Sono molto pratico di questa montagna - ha spiegato il Corriere della Sera -. La zona è impervia. In basso è tutta ... Leggi su liberoquotidiano

