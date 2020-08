Scuole, Zingaretti presenta la campagna di test per il personale scolastico: “Già 10mila prenotati. Scommettiamo su ripresa in sicurezza” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato hanno dato l’avvio della campagna “test scuola sicura”. L’obiettivo sottoporre su base volontaria più docenti e operatori della scuola possibile in vista della riapertura delle Scuole”. L’evento si è svolto presso la Casa della Salute di Torrenova a Roma. L'articolo Scuole, Zingaretti presenta la campagna di test per il personale scolastico: “Già 10mila prenotati. Scommettiamo su ripresa in sicurezza” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

