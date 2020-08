Scuole, Azzolina: “Nessun rischio su apertura. Gli studenti potranno togliere la mascherina in aula” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nessun rischio per l’apertura dell’anno scolastico. Vogliamo riaprire le Scuole, ma anche evitare che richiudano”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista al Tg1. “E’ un’operazione complessa, – aggiunge – ma siamo più pronti rispetto all’inizio della pandemia. La mascherina è uno strumento di protezione importante. Ne distribuiremo 11 milioni al giorno nelle Scuole. In aula, dove c’è il metro di distanza, da seduti, gli studenti potranno toglierla”. L'articolo Scuole, Azzolina: “Nessun rischio su apertura. ... Leggi su anteprima24

