Scuola, nuove disposizioni della Azzolina: “Mascherina al banco” (Di giovedì 20 agosto 2020) Si continua a parlare della ripresa della Scuola a settembre, nuove disposizioni della Azzolina: “Mascherina al banco”. Il ministro Lucia Azzolina, intervenendo al Tg1, ha elencato le novità previste per il rientro a Scuola il prossimo 14 settembre: ci sono decisioni importanti, che ‘alleggeriscono’ gli studenti di alcune incombenze, come l’obbligo di mascherina. Leggi anche … L'articolo Scuola, nuove disposizioni della Azzolina: “Mascherina al banco” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cts: distanza e mascherine scuola, ma no a nuove chiusure #coronavirus - Corriere : Miozzo (Cts): «I contagi saliranno, ma no a nuove chiusure» - Corriere : Il capo del Comitato tecnico scientifico: 'Trend ampiamente previsto. La curva è in lenta ascesa, sull’onda di un’e… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Cts: distanza e mascherine scuola, ma no a nuove chiusure #coronavirus - PizUmbi : @DanBordenKane @mongolinodoro @ficarracaterina @matteosalvinimi Se in una scuola ci sono 18 etnie diverse, ma pochi… -