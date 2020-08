Scuola, la mascherina si potrà togliere al banco. Azzolina: “Nessun rischio” (Di giovedì 20 agosto 2020) In classe con o senza mascherina e per quanto tempo? A chiarire tutti i dubbi sul rientro a Scuola previsto per settembre è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La ministra, intervistata dal Tg1, ha specificato che è il governo è al lavoro per distribuire “11 milioni di mascherine al giorno ma abbiamo anche allargato le … L'articolo Scuola, la mascherina si potrà togliere al banco. Azzolina: “Nessun rischio” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Il Cts: «A scuola dai sei anni tutti con la mascherina. Si toglie solo per l’interrogazione» - fattoquotidiano : Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima si… - Agenzia_Italia : A scuola con la mascherina: ne serviranno 11 milioni a settimana - jako6699 : RT @AntonioSocci1: Ripeto la domanda di ieri: sono stati valutati gli effetti sui bambini di sei ore di mascherina obbligatoria a scuola? P… - CordioliMirco : RT @SoniaLaVera: DOBBIAMO VERAMENTE TENERE I BAMBINI DI SEI ANNI A SCUOLA CON LA MASCHERINA? il parere di un primario -