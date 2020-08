Scuola, la mascherina andrà indossata sempre: si potrà togliere solo per le interrogazioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Scuola, la mascherina andrà indossata sempre. Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, fornisce alcuni chiarimenti sull’utilizzo delle mascherine a Scuola: gli studenti dovranno indossarle quasi sempre, anche al banco. Ma potranno levarla in alcuni casi specifici. Tra questi rientra, per esempio, il momento dell’interrogazione. La Scuola si appresta a ripartire dal 14 settembre. Con regole stringenti, nuovi spazi e qualche eccezione. Tra le regole più controverse e contestate ci sono quelle riguardanti l’uso della mascherina. Su cui, comunque, rimane qualche dubbio. A partire dalla necessità di indossarle in determinati contesti. Così sono necessari alcuni chiarimenti, come quelli ... Leggi su limemagazine.eu

Corriere : Il Cts: «A scuola dai sei anni tutti con la mascherina. Si toglie solo per l’interrogazione» - Agenzia_Ansa : #Cts, garantire quanto prima il #distanziamento in ogni #scuola. '#Ripartenza il 14 settembre è priorità assoluta p… - Agenzia_Italia : A scuola con la mascherina: ne serviranno 11 milioni a settimana - tiigenny : Mio fratello 15enne a settembre deve tornare a scuola in mezzo a centinaia di ragazzi tutti senza mascherina? - antonellazacca4 : RT @Andunedhel: Visto che bisogna essere scientifici,basarsi sui dati,dare la parola agli esperti: Dove sono gli studi che provano che sta… -