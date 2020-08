Scuola, Gubitosa (M5s) a Borghi su La7: “Salvini la paragona a lager nazisti? Va ricoverato, parole indegne”. “Lo giudicheranno gli elettori” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Salvini paragona le scuole italiane ai lager nazisti? Le parole hanno un peso. Un parlamentare della Repubblica che parla così è da ricovero. Questo politico alla frutta è da ricoverare. Non è possibile, noi ci dobbiamo indignare davanti a questa propaganda”. Così, a“Coffee Break” (La7), il deputato del M5s Michele Gubitosa commenta le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che in un comizio a Sarzana (La Spezia) ha dichiarato stamattina a proposito della riapertura delle scuole: “Questi sono tarati. E’ una battaglia che combatterò, vogliono trasformare le scuole in lager con i banchi a rotelle, le mascherine e i plexiglass”. Gubitosa poi si rivolge al deputato ... Leggi su ilfattoquotidiano

