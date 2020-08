“Scuola e voto a rischio”. Parole di Ricciardi scatenano tempesta (Di giovedì 20 agosto 2020) Se non "modifichiamo positivamente" i comportamenti" e non abbassiamo la curva epidemica, "che si è rialzata", sono a rischio la riapertura delle scuole e le elezioni a settembre. Con queste Parole il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi, ospite di Agorà Estate su Rai3, ha fotografato la situazione dell'epidemia di Covid-19."Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata", ha detto Ricciardi, spiegando: "Da noi si è rialzata poco, ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì e a maggior ragione si potrà votare se noi ritorniamo a comportarci in modo positivo. Tutte le fasce di età, soprattutto in questo momento quella tra i 20 e i 40 anni, ... Leggi su ilfogliettone

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: se virus aumenta, a rischio scuola e voto #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Ricciardi precisa: 'Ora in Italia no a rischi per scuola e voto. Parlavo di altri Paesi dove la curva dei contagi… - LuigiBrugnaro : Nel 1576 lo Stato Veneto fece voto a #SanRocco dichiarandolo Santo protettore contro la peste e compatrono. Come og… - Mario_Deluca_1 : RT @ImolaOggi: Apertura scuola e rinvio voto: Ricciardi 'non parlavo dell'Italia' (perché, fa il consulente anche all'estero?)?? https://t.c… - badicea : RT @ImolaOggi: Apertura scuola e rinvio voto: Ricciardi 'non parlavo dell'Italia' (perché, fa il consulente anche all'estero?)?? https://t.c… -

