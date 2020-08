Scuola, Azzolina: «Oltre il metro di distanza niente mascherine». E apre a norme diverse regione per regione (Di giovedì 20 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha sciolto i dubbi delle ultime ore. La linea condivisa tra ministero e Comitato tecnico scientifico è quella di rendere obbligatoria la mascherina a Scuola solo nelle situazioni di movimento e quando viene a mancare il metro di distanza minimo. Non ci sarebbe dunque l’intenzione, come era parso ieri prima della riunione del Cts, di farla tenere a prescindere durante la permanenza in classe. Se le aule garantiscono il minimo distanziamento fisico, giù le mascherine anti-Coronavirus durante le lezioni. D’altronde lo aveva detto lo stesso Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato, qualche ora fa: le mascherine «non sono maschere di ferro». E che il Cts fosse diventato particolarmente flessibile lo ... Leggi su open.online

