Scuola, Azzolina assicura: nessun rischio su riapertura (Di giovedì 20 agosto 2020) 'Abbiamo il dovere morale, è una priorità assoluta del governo', dichiara il ministro dell'Istruzione. L'opposizione attacca e parla di trasformazione delle aule in lager Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Scuola Arcuri, via il 14 settembre con la massima sicurezza possibile. E' il primo ritorno collettivo alla normal… - matteosalvinimi : Dal plexiglas ai costosi banchi con le rotelle, dalle lezioni nei B&B alla febbre da misurare a casa: la disastrosa… - matteosalvinimi : #Salvini: Mentre noi abbiamo la Azzolina e i banchi con le rotelle, in Svizzera i bambini tornano a scuola. Si vuol… - cocchi2a : RT @Adnkronos: #Scuola, #Azzolina: 'Nessun rischio su riapertura' - OttavioPetronio : Ministro #Azzolina se a all'apertura della scuola qualcuno si dovesse beccare il #Covid_19 la possiamo denunciare a… -

ROMA (ITALPRESS) – “L’apertura della scuola non è a rischio. Abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole. È una priorità del Paese ed è una priorità assoluta del Governo. L’operazione ...Leggi anche. Mascherina in classe, Azzolina: “Sarà richiesto un sacrificio importante, ma necessario”. Ritorno in classe, Azzolina: “Abbiamo 8 milioni di figli, li manderei in classe senza paura e ans ...