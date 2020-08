Scoperta una molecola che blocca il Coronavirus, deriva dal colesterolo (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa molecola 27-idrossicolesterolo (27OHC) presente nel nostro corpo come derivato fisiologico del colesterolo, blocca il virus della Covid-19. È quanto comunica l’Università di Torino citando gli esiti di una ricerca coordinata dalla start-up Panoxyvir, spin-off accademica dell’Ateneo subalpino, in cooperazione con il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste e l’Ospedale di Desio/Università di Milano Bicocca. I risultati sono stati pubblicati on line dalla rivista scientifica Redox Biology. “La molecola 27-idrossicolesterolo (27OHC) – spiega in una nota l’Università – è presente nel nostro corpo come fisiologico prodotto del ... Leggi su anteprima24

