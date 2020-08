"Scartata la pista di ambito familiare". Viviana e Gioele, dalla Procura un dubbio drammatico (Di giovedì 20 agosto 2020) Come sono morti Viviana Parisi e suo figlio Gioele Mondello? Con il ritrovamento anche del corpo martoriato del bimbo, nella scarpata accanto all'A20 Messina-Palermo a Caronia, a 400 metri di distanza dal punto in cui l'8 agosto sono stati rinvenuti i resti della madre, si tratta ora di risolvere l'ultimo mistero di questo caso. "Ci siamo fatti delle ipotesi su quanto sia successo - ha spiegato a caldo il Procuratore di Patti Angelo Cavallo -, se ne sono rafforzate alcune ne abbiamo scartate delle altre". Quella Scartata è sicuramente "la pista riconducibile ad ambiti familiari", vale a dire il coinvolgimento del marito e papà Daniele Mondello. L'ipotesi privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio, con Viviana in preda a una "crisi ... Leggi su liberoquotidiano

