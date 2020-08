Scandalo bonus INPS, sospesa la senatrice leghista Casolati (Di giovedì 20 agosto 2020) La Lega ha sospeso la senatrice piemontese Marzia Casolati: ha chiesto il bonus regionale per imprenditori in difficoltà. Lo Scandalo dei “furbetti del bonus” continua a far parlare di sé. Dopo la sospensione dei senatori Andrea Dara ed Elena Murelli, che hanno percepito il bonus INPS per le partite IVA, la Lega ha sospeso anche la senatrice piemontese Marzia Casolati. La donna infatti ha chiesto e ottenuto il bonus regionale dedicato agli imprenditori che hanno dovuto chiudere la propria attività per colpa della pandemia. Casolati è titolare di una storica gioielleria in Galleria Umberto I a Torino, nei pressi di Porta Palazzo. L’annuncio della sospensione ... Leggi su bloglive

