Sanzioni contro l’Iran, Pompeo torna alla carica con l’Onu (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli Stati Uniti tornano all’attacco per le Sanzioni contro Teheran. L’amministrazione Trump ha infatti chiesto ufficialmente alle Nazioni Unite di rimettere in vigore le multe contro l’Iran per le violazioni del regime all’accordo col nucleare del 2015. Un passo che rischia di creare uno scontro interno all’organizzazione mondiale che potrebbe significarne la fine e che mette in crisi tutto il sistema visto che a far saltare l’accordo del 2015 sono stati proprio gli Stati Uniti, lasciando unilateralmente l’accordo per volere del presidente Trump nel 2018. LEGGI ANCHE > Trump: “Se rieletto raggiungerò un’intesa con l’Iran in 30 giorni” Pompeo spinge per le Sanzioni ... Leggi su giornalettismo

New York, 20 ago 23:11 - (Agenzia Nova) - Germania, Francia e Gran Bretagna "hanno scelto di schierarsi con gli ayatollah". È quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, dopo aver forma ...

Usa: Pompeo notifica all'Onu la decisione di ripristinare le sanzioni contro l'Iran

New York, 20 ago 21:56 - (Agenzia Nova) - Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha notificato giovedì alle Nazioni Unite che gli Stati Uniti stanno avviando il processo per ripristinare tutte le sa ...

