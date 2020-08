Sant’Agata, Pascarella: “No a sostegno a Riccio. Mi dimetto da commissario di Forza Italia” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Strascichi polemici in merito alla decisione del coordinamento provinciale di Forza Italia di sostenere, in vista delle prossime elezioni comunali a Sant’Agata de’ Goti, la lista guidata da Salvatore Riccio (LEGGI QUI). A intervenire è Antonio Pascarella, commissario cittadino degli azzurri: “Anticipatomi telefonicamente, dal Coordinatore Provinciale Nascenzio Iannace, il contenuto del comunicato del Provinciale di Forza Italia sulle elezioni Comunali a Sant’Agata de’ Goti, che prevede l’appoggio di Forza Italia a una civica pluricomposita con ex PD, 5 Stelle, Partito Comunisti Italiani, plurindipendenti, non è condivisibile, avendo il sottoscritto, ... Leggi su anteprima24

