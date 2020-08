Sant’Agata, Fiorillo annuncia candidatura con Valentino: “Credo in questo progetto” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – Gessica Merlo Fiorillo annuncia la sua candidatura a sostegno della lista elettorale guidata da Carmine Valentino. “Mi sono messa in gioco – scrive la Fiorillo – con spirito attento e critico: attento perché ritengo che la mia conoscenza del territorio così dettagliata sia un perfetto punto di partenza per porre attenzione laddove occorre; critico perché conosco la politica, mi stimola, mi apre al confronto e genera crescita. Proprio la condizione e diagnosi dell’attualità, cruda ed anche severa, mi hanno resa disponibile a raccogliere un impegno che mi sforzerò di portare avanti con fierezza ed assoluta determinazione, orgogliosa delle mie origini ... Leggi su anteprima24

