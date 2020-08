San Gennario non dice mai no, Alessandro Polidoro ristampa il libro di Giuseppe Marotta. (Di giovedì 20 agosto 2020) La Alessandro Polidoro Editore riscopre uno dei protagonisti del Novecento italiano: Giuseppe Marotta, giornalista, scrittore e sceneggiatore. Celebrato dal pubblico per L'oro di Napoli , da cui ... Leggi su gazzettadinapoli

Ultime Notizie dalla rete : San Gennario San Gennaro Vesuviano, il comune sciolto per camorra ritorna al voto dopo due anni anteprima24.it Brucia la montagna di Quindici: notte di paura nel Vallo di Lauro, vigneti a fuoco

Un devastante incendio sta interessando le montagne del Vallo di Lauro in provincia di Avellino. Ad essere interessati i boschi nel territorio del comune di Quindici. Sul posto la Protezione civile re ...

E' morto Nino Del Vecchio per un cinquantennio esponente di primo piano a Benevento della vita politica e amministrativa - I commenti

E’ morto improvvisamente Nino Del Vecchio, aveva 75 anni. Gaetano (all’anagrafe), avvocato, politico, amministratore pubblico, è stato per un cinquantennio esponente di primo piano della vita pubblica ...

Un devastante incendio sta interessando le montagne del Vallo di Lauro in provincia di Avellino. Ad essere interessati i boschi nel territorio del comune di Quindici. Sul posto la Protezione civile re ...E’ morto improvvisamente Nino Del Vecchio, aveva 75 anni. Gaetano (all’anagrafe), avvocato, politico, amministratore pubblico, è stato per un cinquantennio esponente di primo piano della vita pubblica ...