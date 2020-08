Salvini tuona contro la Azzolina per le scuole “lager”, Boldrini lo insulta: “Sciacallo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Lucia Azzolina resta la priorità politica nelle critiche quotidiane di Matteo Salvini al governo Conte ma stavolta le accuse rivolte al ministro per il progetto delle aule “a rotelle” indignano la maggioranza. Quel riferimento ai “lager nazisti” non piace a chi governa. “Occhi aperti, perché a quanto sento qualcuno ha voglia di prolungare lo stato di emergenza per mesi e mesi. L’emergenza c’era ad aprile, quando si sentivano solo girare le ambulanze. Ora gli italiani stanno usando la testa, ma questi tarati vogliono trasformare le scuole in lager, con i banchi con le rotelle…”. A poche ore dalle parole pronunciate dal segretario della Lega, Matteo Salvini, incontrando i cittadini a Sarzana (La Spezia), sono arrivate le prime dichiarazioni indignate ... Leggi su secoloditalia

fabrizi28848646 : RT @va_benny: @fanpage Quando scrivete nei titoli: 'Salvini tuona o Salvini all'attacco' mi scatta una risata irrefrenabile... https://t.… - va_benny : @fanpage Quando scrivete nei titoli: 'Salvini tuona o Salvini all'attacco' mi scatta una risata irrefrenabile... - Ralfmacher : RT @RobbinWords: Salvini tuona contro il governo e l'INPS perché hanno elargito sussidi a chi sapeva benissimo di non averne necessità. Un… - 501_tot : RT @Gianfra67457989: Dalla Versilia #Salvini tuona :'#Conte ha sulla coscienza i morti della #Lombardia '. Certo che #Fontana avrebbe fatto… - bladistic : Il governo chiude le #discoteche ma #salvini subito tuona: #doscoteche chiuse è una follia. No @matteosalvinimi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini tuona Salvini tuona per i migranti 'infetti' ma si assembra a Prato. I suoi fan si arrabbiano: “Mettiti la mascherina" Globalist.it Ieri 403 positivi al Covid, ma la Lega tuona per 4 casi: erano migranti

Cronaca - Gli uomini di Salvini hanno denunciato il caso dei 23 rifugiati i trasferiti d'urgenza all'hotel San Paolo Palace di Palermo perché 4 erano risultati contagiati. E gli altri 399?. Tutto a ...

Matteo Salvini sul rinvio delle elezioni regionali: "Attentato alla democrazia per evitare sconfitta annunciata"

Il flash di Dagospia scuote Matteo Salvini: sembra che qualcuno nel Comitato tecnico scientifico abbia già iniziato a riflettere sull’ipotesi di rinviare le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, d ...

Cronaca - Gli uomini di Salvini hanno denunciato il caso dei 23 rifugiati i trasferiti d'urgenza all'hotel San Paolo Palace di Palermo perché 4 erano risultati contagiati. E gli altri 399?. Tutto a ...Il flash di Dagospia scuote Matteo Salvini: sembra che qualcuno nel Comitato tecnico scientifico abbia già iniziato a riflettere sull’ipotesi di rinviare le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, d ...