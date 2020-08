Salvini: «Il governo regala 375 milioni di euro a Coop e immigrati. Vergogna a spese degli italiani» (Di giovedì 20 agosto 2020) Durissimo attacco di Salvini al governo nel corso di un comizio a Sarzana, in provincia di La Spezia. Un attacco fatto con dati “certificati”. E a beneficiare dei provvedimenti di Palazzo Chigi sono i soliti noti. «La situazione è sotto gli occhi di tutti. Cinque milioni di partite Iva, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi dovranno pagare puntualmente le tasse», afferma. «E dovranno farlo nonostante Covid, chiusure e crisi, perché così hanno deciso Conte e compagni. Nel frattempo, però, il governo proroga 499 progetti di accoglienza per gli immigrati con una spesa superiore ai 375 milioni. Bastonate agli italiani, soldi per Coop e clandestini. Noi siamo al fianco dei cittadini e dei ... Leggi su secoloditalia

