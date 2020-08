Salta sopra uno squalo balena e lo “cavalca”: il video girato in Arabia Saudita (Di giovedì 20 agosto 2020) Un uomo Salta dalla propria barca, sembra tuffarsi in acqua, ma in realtà atterra su uno squalo balena, e lo “cavalca” come fosse un equino. È quando si vede nell’incredibile video girato in Arabia Saudita, nella località di Yanbu, sul Mar Rosso. Protagonista della clip Zaki Al-Subhi, marinaio conosciuto proprio per le sue performance da stuntman. Il video è stato girato, si legge dai social, durante una battuta di pesca, facendo rapidamente il giro del web. L'articolo Salta sopra uno squalo balena e lo “cavalca”: il video girato in Arabia ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Salta sopra uno squalo balena e lo “cavalca”: il video girato in Arabia Saudita - yibosoffice : @libredevolar delicatissime come zola quando ci corre e salta sopra per andare alla porta o per passare dall'altra parte del divano - _gmotta65 : Peró é figa l'idea, s'incrina la cupola, entra l'acqua, salta la luce, il termostato delle stagioni, tipo grosso c… - Francy__69 : RT @nawashi6: Il cane si ferma, insegue le api, salta l'acqua trepida, ascolta lontanissimi latrati, orina sopra un sasso, e mi porta la pu… - nawashi6 : Il cane si ferma, insegue le api, salta l'acqua trepida, ascolta lontanissimi latrati, orina sopra un sasso, e mi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Salta sopra Salta sopra uno squalo balena e lo “cavalca”: il video girato in Arabia Saudita Il Fatto Quotidiano Salta sopra uno squalo balena e lo “cavalca”: il video girato in Arabia Saudita

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

Se i partiti di governo perdono (insieme) l’identità

Da un lato la richiesta del Pd ai 5 Stelle di un’alleanza elettorale che in qualche modo confermi quella di governo e addirittura la prospetta come un dato permanente anche in futuro. Dall’altro il ri ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...Da un lato la richiesta del Pd ai 5 Stelle di un’alleanza elettorale che in qualche modo confermi quella di governo e addirittura la prospetta come un dato permanente anche in futuro. Dall’altro il ri ...