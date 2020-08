Salento, incendiati decine di ulivi già uccisi dalla xylella. I vigili del fuoco: da maggio ogni giorno 60 chiamate (Di giovedì 20 agosto 2020) I roghi nei cambi abbandonati a causa del batterio killer si susseguono da mesi. Per i vigili un fenomeno preoccupante Leggi su repubblica

rep_bari : Salento, incendiati decine di ulivi già uccisi dalla xylella. I vigili del fuoco: da maggio ogni giorno 60 chiamate… - StraNotizie : Salento, incendiati decine di ulivi già uccisi dalla xylella. I vigili del fuoco: da maggio ogni giorno 60 chiamate - cronaca_news : Salento, incendiati decine di ulivi già uccisi dalla xylella. I vigili del fuoco: da maggio ogni giorno 60 chiamate… -

Ultime Notizie dalla rete : Salento incendiati

La Repubblica

Decine di ulivi affetti da xylella sono stati dati alle fiamme nella notte fra mercoleì 19 e giovedì 20 agosto in Salento: l'incendio, di natura dolosa, ha impegnato i vigili del fuoco per tutta la ma ...(ANSA) - LEQUILE, 20 AGO - Decine di ulivi affetti da Xylella sono stati dati alle fiamme nella notte in Salento: l'incendio, di natura dolosa, sta impegnando i vigili del fuoco il cui lavoro è ostaco ...