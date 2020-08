Sabrina "uccisa e fatta a pezzi dall'amico". Vergonzano, le due piste terrificanti: il cane bruciato e la Panda, la ricostruzione (Di giovedì 20 agosto 2020) uccisa e fatta a pezzi. Sarebbe Alessandro Pasini l'assassino di Sabrina Beccalli, la 39enne di Vergonzana di cui si sono perse le tracce da Ferragosto. La sua auto è stata ritrovata nelle campagne alle porte di Crema, bruciata, con un cane carbonizzato al suo interno. Il cane non era della donna ma del suo amico, il 45enne ora sospettato di omicidio e distruzione di cadavere. E c'era lui, come testimoniano le telecamere dei varchi elettronici, alla guida della Panda di Sabrina la notte tra 14 e 15 agosto. la notte dell'orrore. Sabrina in serata aveva portato il figlio 14enne a casa di amici a Milano, dandosi appuntamento per il giorno dopo in una piscina ad Antegnate (Bergamo). Quella ... Leggi su liberoquotidiano

