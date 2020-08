Sabrina Salerno, tra “idealismo”, citazioni e costume con spacco – FOTO (Di giovedì 20 agosto 2020) Sabrina Salerno riappare su Instagram con un fisico mozzafiato: scatto accompagnato da una riflessione, con tanto di citazione, tra idealismo e materialismo. Continua la bollente estate di Sabrina Salerno. La cantante italiana non si è risparmiata per tutta la stagione “calda”. Molte FOTO, su Instagram, in cui appare in tutta la sua bellezza. Un fisico mozzafiato che, a 52 anni, continua a scatenare i commenti dei suoi e delle sue fan. Nell’ultimo scatto la Salerno nasconde il viso sotto gli occhiali da sole e dietro una palma che tocca (leggermente) con una mano. Poi, in punta di piedi, appare in tutta la sua bellezza. Un costume intero che mette in risalto il suo fisico sempre in forma. Accanto alla FOTO, però, compare ... Leggi su bloglive

jurg102 : RT @geroz_: Diletta Leotta Sabrina Salerno (28 anni ) (52 anni) LIKE… - VanityFairIt : Dalla piega «a schiaffo» di Carol Alt alla frangetta baby di Isabella Ferrari, passando per le permanenti croccanti… - DavideZedda1973 : @OsservaMy E cosa avrebbe Sabrina Salerno di meglio rispetto a te? Nulla. Buon pranzo, splendore. Che la vita ti sorrida. - MarkRed80149545 : RT @dea_channel: la divina Sabrina Salerno baciata dal sole ???????????? - Miki20292846 : RT @dea_channel: la divina Sabrina Salerno baciata dal sole ???????????? -