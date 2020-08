Sabrina Beccalli, pm chiede il carcere per il 45enne fermato per l’omicidio della donna scomparsa a Crema. “Può colpire ancora” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Può commettere altri reati, inquinare le prove e fuggire”. Il magistrato titolare dell’indagine sulla scomparsa di Sabrina Beccalli – la 39enne di cui non si hanno tracce a Crema dalla mattina di Ferragosto – lancia l’allarme sull’uomo di 45 anni fermato ieri. E ne chiede la custodia in carcere (dove già si trova in attesa della convalida del fermo). Il suo nome è Alessandro Pasini, è considerato un amico della donna e, secondo gli inquirenti, è stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza mentre guidava (da solo) l’auto di Beccalli prima che venisse ritrovata bruciata. L’udienza di convalida del fermo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

discoradioIT : ?? La procura di #Cremona ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Alessandro Pasini. L'uomo è stato fermato… - rep_milano : Scomparsa di Sabrina Beccalli, il pm di Cremona: il fermato può colpire ancora [di LUCA DE VITO] [aggiornamento del… - rep_milano : Scomparsa di Sabrina Beccalli, trovate scarpe in un canale. Il suo presunto assassino continua a tacere [aggiorname… - Elena52199033 : RT @chilhavistorai3: Scomparsa di Sabrina Beccalli: E’ l’amico con cui aveva appuntamento il 14 agosto l’uomo fermato per omicidio e distru… - chilhavistorai3 : Scomparsa di Sabrina Beccalli: E’ l’amico con cui aveva appuntamento il 14 agosto l’uomo fermato per omicidio e dis… -