Russia, ricoverato leader opposizione Navalny per avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. Lo ha resto noto la sua portavoce, Kira ... Leggi su tgcom24.mediaset

