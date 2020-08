Russia, paura per l'oppositore di Putin: "Navalny è stato avvelenato" (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny si trova in stato di incoscienza ed è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato apparentemente avvelenato. A dare la notizia in un altro tweet è... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Russia paura Bielorussia, folla oceanica per la "Marcia della libertà". Russia pronta a intervento militare se necessario la Repubblica Navalny, quando il leader dell’opposizione russa accusava Putin sul voto sulla riforma costituzionale

Il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, all'indomani delle elezioni respingeva i risultati del voto sull'approvazione della nuova Costituzione che permetterebbe a Putin di restare al Cremlin ...

Perché la Russia non può fare a meno della Bielorussia (ma Putin può fare a meno di Lukashenko)

Alla fine è successo, senza che neppure ci fosse la grave crisi economica che ogni tanto qualche esperto paventava. I bielorussi si sono stufati di Aleksander Lukashenko, il padre padrone al potere da ...

