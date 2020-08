Russia: Navalny è in coma. I medici lottano per salvargli la vita (Di giovedì 20 agosto 2020) La portavoce, Kira Yarmysh, ha denunciato che il leader politico è stato avvelenato. «Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva», ha scritto su Twitter. «Pensiamo che sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè - ha aggiunto -. Quella era l'unica cosa che ha bevuto la mattina» Leggi su firenzepost

