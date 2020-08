Russia, l’oppositore Navalnyj ricoverato in Siberia: “È stato avvelenato” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – L’oppositore russo Aleksej Navalnyj è stato ricoverato oggi in un ospedale della Siberia per i sintomi di quello che una sua portavoce ha definito un avvelenamento. “È in coma e in condizioni gravi” ha scritto su Twitter la responsabile, Kira Jarmysh. Secondo la portavoce, non ci sono ancora i risultati delle analisi ma la “reazione evasiva dei medici conferma che si tratta di avvelenamento”.Jarmysh ha aggiunto: “Due ore fa erano pronti a condividere qualsiasi informazione ma ora prendono chiaramente tempo e non dicono ciò che sanno”. Navalnyj avrebbe avvertito un malore in aereo, dopo aver bevuto un tè. L’oppositore, 44 anni, è stato ricoverato dopo l’atterraggio nella città di Omsk. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Russia, l’oppositore Navalnyj ricoverato in Siberia: “È stato avvelenato” Regionali, Crimi: “Da Conte auspicio, ma in Puglia e Marche alleanza M5s-Pd infattibile” Il padre di Gioele: “Dubbi sui metodi adottati per le ricerche” Coronavirus, Ricciardi: “Se aumenta la circolazione del virus a rischio apertura scuole ed elezioni” VIDEO | Migranti Messico, Guerrero (Avsi): “Minori mai più soli a Oaxaca e Jalisco” Occupò la Regione Toscana per i fondi ai disabili, ora corre con Fattori alle prossime elezioni Leggi su dire

Agenzia_Ansa : #Russia: ricoverato l'oppositore #Navalny, sarebbe stato avvelenato - fattoquotidiano : Russia, l’oppositore Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva: “Avvelenato in aereo con qualcosa mescolato ne… - Corriere : Russia, l’oppositore Navalny in terapia intensiva: «È stato avvelenato in aereo» - gemini9500 : RT @fattoquotidiano: Russia, l’oppositore Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva: “Avvelenato in aereo con qualcosa mescolato nel s… - AFAntoAnt : RT @FQLive: #ULTIMORA Russia, l'oppositore Alexei Navalny in terapia intensiva: 'Avvelenato in aereo' -

Ultime Notizie dalla rete : Russia l’oppositore Griveaux e il video hot: amante, artista e avvocato in un «complotto anti-Macron?» Corriere della Sera