Russia: l’oppositore di Putin, Alexei Navalny, ricoverato per avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) In stato di incoscienza e in terapia intensiva. Queste le condizioni di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa e noto per le critiche esplicite al presidente Vladimir Putin, attualmente in ospedale per sospetto avvelenamento. A dare la notizia Kira Yarmish, suo portavoce, che ha spiegato come Navalny fosse in volo verso Mosca dalla Siberia quando ha accusato un malore. “Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva” ha twittatro Yarmish. Navalny avvelenato, l’oppositore di Putin in terapia intensiva. “Veleno nel tè” afferma la portavoce “Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo té. Quella era ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : #Russia: ricoverato l'oppositore #Navalny, sarebbe stato avvelenato - fattoquotidiano : Russia, l’oppositore Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva: “Avvelenato in aereo con qualcosa mescolato ne… - Corriere : Russia, l’oppositore Navalny in terapia intensiva: «È stato avvelenato in aereo» - Angelredblack1 : RT @Libero_official: L'oppositore di #Putin 'avvelenato e in terapia intensiva'. In Russia il giallo di Alexi #Navalny - roberto_lamela : Immaginiamo i #SovranFascisti al potere in Italia?! Chissà quanti Té farebbero bere agli oppositori. #20Agosto… -

