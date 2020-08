Russia, il video in aereo dell’oppositore di Putin che grida di dolore: “L’hanno avvelenato” (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della Russia per un sospetto avvelenamento da “ossibutirrato di sodio, un potente psicodislettico”. Kira Yarmysh, sua portavoce, spiega che Navalny (qui un suo profilo) stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male. “Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva”, ha scritto su Twitter. Sui social network sono stati pubblicati alcuni video dei passeggeri dello stesso aereo dove si vedono i soccorritori e si sentono le urla dell’uomo. “Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè – afferma ancora Yarmysh -. Quella ... Leggi su tpi

