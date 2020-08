Russia, il leader dell’opposizione Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva: sospetto avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Russia, il leader dell’opposizione Alexei Navalny in terapia intensiva: sospetto avvelenamento Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della Russia per un sospetto avvelenamento: lo annunciato in una serie di tweet la sua portavoce Kira Yarmysh. Secondo quanto affermato dalla donna, Navalny si è sentito male mentre si trovava a bordo di un areo che da Tomsk, in Siberia, lo stava ripotando a Mosca. Il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk per consentire all’uomo di essere ... Leggi su tpi

(ANSA) - MOSCA, 20 AGO - Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato, ha detto oggi la ...

