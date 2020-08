Russia, caso Navalny: chi sono i veri mandanti e perché si vuole zittire l’oppositore di Putin (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexei Navalny, l’oppositore più carismatico di Putin, è stato avvelenato, e non è la prima volta che qualcuno prova ad eliminare l’antagonista più impavido del Cremlino. Per esempio, nel 2017, mentre stava uscendo dal suo ufficio moscovita, venne attaccato con uno spray tossico (un prodotto antisettico) spruzzato negli occhi. Nel luglio del 2019 era in prigione quando denunciò d’essere stato avvelenato da “un prodotto chimico sconosciuto”, ed per questo era stato trasferito in un ospedale. In quell’occasione le autorità avevano replicato accennando ad una “reazione allergica” e avevano spergiurato che nessuna sostanza tossica era stata rintracciata, dopo accurate analisi. Tesi respinta fermamente dalla sua segretaria-portavoce, Kira Yarmick, la stessa che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidealgebris : Guarda a caso tutti i dittatori / assassini che uccidono persone innocenti come in Bielorussia e Siria sono protet… - hal64738 : @lucianocapone @GiuseppeFalci Ma perché non se ne va in Russia a fare politica, visto che gli piace tanto? Nel caso… - SemperAdamantes : RT @CesareSacchetti: Ansa:'avvelenato l'oppositore Alexei Navalny.' È la fotocopia del caso Skripal. I servizi britannici eseguono dei fals… - Sandra25849233 : RT @CesareSacchetti: Ansa:'avvelenato l'oppositore Alexei Navalny.' È la fotocopia del caso Skripal. I servizi britannici eseguono dei fals… - Ilconservator : RT @CesareSacchetti: Ansa:'avvelenato l'oppositore Alexei Navalny.' È la fotocopia del caso Skripal. I servizi britannici eseguono dei fals… -